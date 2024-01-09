انهاء صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية "سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز الشفافية"

أنهت لجنة الوزراء المؤلفة من وزراء العدل والتنمية الإدارية والصناعة صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية سندا للمادة 8 من القانون ۸۱ تاريخ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ وأودعته مقام رئاسة الوزراء لإقراره من قبل مجلس الوزراء.



هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء مساء الإثنين اجتماعًا في مقر رئاسة الحكومة مع اللجنة المذكورة وفريق العمل المتطوع التابع لها، ووضعت اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة .



هذا وسيعمد ميقاتي إلى إطلاق العمل بالدقائق التطبيقية المتعلقة بالمرسوم المذكور من قبل الوزارات والإدارات الرسمية المعنية به في فترة لاحقة لصدور المرسوم .



علماً أن مشروع المرسوم هذا سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز مبدأ الشفافية في العمل الاداري في لبنان.