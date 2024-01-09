لقاء بين شقير والمطران يوسف سويف : تأكيد على ضرورة التكاتف وإنتخاب رئيس للجمهورية

بحث الوزير السابق محمد شقير مع راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف على رأس وفد من الأبرشية، التعاون المشترك، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد والتحديات التي يواجهها اللبنانيون بشكل عام وأهالي طرابلس والشمال وسبل مواجهتها.

وأكد شقير أهمية التشاور والتعاون مع المطران سويف من أجل مواجهة المشاكل والتحديات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس.

وإذ لفت شقير الى التحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد لبنان والتي تأتيه من كل حدب وصوب، شدد على ضرورة تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وتغيير أدائها السلبي والتعطيلي والذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل المدخل الاساسي لحل أزماتنا وعودة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.



من جهته، نوّه المطران سويف بمواقف شقير الوطنية والإنسانية في خدمة لبنان واللبنانيين، معرباً عن تقديره لأعماله الخيرية التي خَصَّ بها أهل طرابلس والشمال.