لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية... رفع حالة الجهوزية في بلدية بيروت

رفعت بلدية بيروت حالة الجهوزية للفرق الفنية المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس، لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية جراء المنخفض الجوي القادم الى لبنان، والمترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد وفقاً لتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ومن الممكن ان يشكل ذلك خطراً على السلامة العامة.



وأهابت البلدية بالمواطنين ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتماً الى ارتفاع موج البحر وذلك حفاظا على سلامتهم.