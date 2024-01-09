العماد عون بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام السيد Jean-Pierre Lacroix يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لاثارو، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.