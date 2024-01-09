الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا

أخبار لبنان
2024-01-09 | 10:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا موسعا: لم أغط أحدا

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا، لإجراء تقييم واستعراض ما يجري خارج الوزارة وداخلها.
  
وقال الحلبي: "منذ فترة يتم التركيز في الإعلام على عمل وزارة التربية، ومن يتابع الإعلام يلاحظ هذا التصويب اليومي، لكن هذه الأمور عبثية ولا توصل إلى نتيجة. إننا لا نرد على كل ما يتم إثارته إعلاميا لكي لا نمضي وقت العمل بالردود، إلى أن حدث ما تمت تسميته بموضوع مكافحة الفساد. هذا الأمر من علامات الصحة، أي أن يصار إلى إجراء تحقيقات حول الفساد، وأنا لم أغط أحدا ولم أتدخل في مسار هذه التحقيقات لأن ليس لدينا ما نخفيه، وإذا كان هناك من مرتكب فليحصل على الجزاء المناسب، وبالتالي ينال البريء براءته وتثبت هذه البراءة".

اضاف: "لدينا عدد من الموقوفين منهم قيد التوقيف الاحتياطي وآخرون قيد المحاكمة، والمفارقة أن الأمر ذهب إلى ميدان آخر هو الميدان السياسي، وقد قيل كلام غير منصف وغير منطقي. أنا أرفض الكلام عن وجود مافيات في الوزارة، وأتمنى إنجاز التحقيقات في أسرع وقت لكي لا يظلم أحد ولا يدفع أحد ثمن أمر لم يرتكبه".

وتابع: "بعد هذا التصويب ضد الوزير والمسؤولين في الوزارة، نأسف أنهم لم يتعودوا على شفافيتنا، إذ عندما اعتمدنا مسار الشفافية في التعاطي مع المانحين تباطأت المساعدات بدلا من أن تزداد. إنني أؤكد على ضرورة شد أواصر العلاقة بيننا، فالعمل التربوي لن يسير إلا بتعاوننا". وسأل: "لماذا لا يتطرق أحد إلى وزارة أخرى ومؤسسات عامة أخرى معروفة بالفساد والإفساد؟".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اجتماعا

إداريا

تربويا

موسعا:

LBCI التالي
أسرار الصحف 09-01-2024
قتيل جراء تدهور سيارة على طريق عام عنايا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-16

الحلبي ترأس اجتماعا لخلية الأزمة... السفير القطري: مستعدون لمساعدة لبنان بقوة بعد انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-05

الحلبي ترأس اجتماعًا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-27

الراعي يترأس اجتماعًا تربويًا في حضور الحلبي في بكركي

LBCI
اقتصاد
2023-12-21

ميقاتي ترأس اجتماعا ماليا في السراي... وتقييم للأوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:31

"الوطني الحر": لا سلام ولا إستقرار في المنطقة إلّا بتنفيذ القرارات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
12:30

وزارة الاشغال: آليات جرف الثلوج على أهبة الاستعداد والجهوزية لاستقبال المنخفض الجوي المرتقب

LBCI
أخبار لبنان
11:42

شيخ العقل زار جنبلاط في كليمنصو

LBCI
أخبار لبنان
10:56

البيسري استقبل لاكروا ولازارو... وهذا ما جرى عرضه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:46

إصابات طفيفة جراء مسيرة لعدد من المسعفين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من السيارة المستهدفة بالغندورية

LBCI
فنّ
05:19

حسام حبيب يغنّي "كذابة"... عودته الفنيّة بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

LBCI
أخبار دولية
10:17

إصابات جراء حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل في إيران

LBCI
آخر الأخبار
10:15

غالانت خلال لقائه بلينكن: من الضروري زيادة الضغط على إيران لمنع تصعيد إقليمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

LBCI
امن وقضاء
04:44

مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد

LBCI
أخبار دولية
04:32

هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

LBCI
أخبار دولية
03:56

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:02

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه

LBCI
اقتصاد
02:09

إليكم الجدول الجديد لاسعار المحروقات ...

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

LBCI
آخر الأخبار
03:30

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More