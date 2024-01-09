تيمور جنبلاط بحث مع الرياشي في الاستحقاقات الوطنية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وخلال اللقاء، تم عرض آخر التطورات المحلية والاقليمية، والبحث في الاستحقاقات الوطنية.