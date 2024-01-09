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البيسري استقبل لاكروا ولازارو... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
2024-01-09 | 10:56
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البيسري استقبل لاكروا ولازارو... وهذا ما جرى عرضه
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، إضافة إلى المستجدات الميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة ولبنان، والسبل الآيلة إلى خفض حدة التوتر على الحدود.
أخبار لبنان
الياس البيسري
جان بيار لاكروا
أرولدو لازارو
لبنان
غزة
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