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قاووق: سنبقى في ميادين القتال

أخبار لبنان
2024-01-09 | 12:08
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قاووق: سنبقى في ميادين القتال
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قاووق: سنبقى في ميادين القتال

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق  "أن إسرائيل اليوم قد هزمت ولن تصدق أكاذيب "نتنياهو"، وتوجه لنتنياهو بالقول: "إسمع ما قاله الإعلام الإسرائيلي، بأن 90 في المئة من الإسرائيليين لا يصدقونك وإنما يصدقون سيد المقاومة السيد حسن نصر الله".

واضاف: "سنبقى في ميادين القتال ننصر غزة بسلاحنا وأقدس دماء شهدائنا، وليس هناك لغة بيننا وبين العدو إلا الصواريخ والمسيرات حتى نصنع النكبة الكبرى لإسرائيل، ليس بيننا وبينكم إلا القتال والمفاجآت الكبرى حتى نرفع بإذن الله مع شعبنا في فلسطين ومع أهلنا في العراق وفي اليمن وكل ساحات المقاومة، رايات الانتصار، وراية فلسطين فوق أسوار القدس وقبة الأقصى بإذن الله".

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