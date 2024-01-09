شيخ العقل زار جنبلاط في كليمنصو

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة على صعيد الطائفة والوطن والمنطقة، ومسائل متعلقة بعمل المجلس المذهبي، ورافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.