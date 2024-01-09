"الوطني الحر": منفتحون على كل ما يسهّل إنتخاب رئيس على قاعدة إحترام الشراكة والتوازن

رأى المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، أن "توسع الحرب الإسرائيلية على غزة الى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية وفي جنوب لبنان وإنخراط دول أخرى فيها من اليمن الى العراق، مؤشرات على تصعيد خطير يهدّد بإنفجار حرب واسعة في المنطقة.



ودعا المجلس في خلال إجتماعه الدوري الأول للعام 2024، الى بلورة موقف وطني لحماية لبنان من الإعتداءات ومن التورط في الحرب"، معتبرا أن "لا حلّ ولا سلام ولا إستقرار في الشرق الأوسط إلّا بتنفيذ القرارات الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وإستعادة لبنان لحقوقه وإيجاد حلّ يرفع عنه عبء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".



واكد المجلس أن "التيار الوطني الحر المؤمن بوحدة لبنان، يعتبر السلطة أداةً لتحقيق مشروع الدولة، مشددا على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً تنفذه بالتعاون مع رئيس الجمهورية.



وفي هذا السياق، أكد "التيار" إنفتاحه على كل ما يسهّل إنتخاب الرئيس على قاعدة إحترام الشراكة والتوازن، معتبراً أن الحلّ الثابت يقتضي البحث في تطوير النظام من ضمن وثيقة الوفاق الوطني والدستور المنبثق من إتفاق الطائف.



كما ناقش "السياسة العامة للتيار وبرنامج عمل السنة الجديدة، واقرّ سلسلة من الأفكار تشكّل توجّهات سياسية واعلامية وتنظيمية للفترة المقبلة، وسوف يعرضها في الحلقة التلفزيونية التي يظهر فيها رئيس التيار (النائب جبران باسيل) مساء الاربعاء على محطّة "OTV ".



هذا وتقدم "التيار" بالتهنئة بالعام الجديد من اللبنانيين، متمنياً أن "يشهد العام إعادة إستنهاض مشروع الدولة على أسس إصلاحية ركيزتها وحدة الدولة وحماية التنوع فيها وبناء إقتصاد منتج ونظام مالي سليم ينتشل البلاد من هوّة الإنهيار، فيحدّ من نزيف هجرة الشباب ويعيد تكوين الثروة الوطنية".











