إسرائيل تقول إنها قتلت قائد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله

أعلنت إسرائيل أنها قتلت قائد الوحدة الجوية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان في ضربة جوية، بعد ساعات من إعلانها أنه قاد هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن "علي حسين برجي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحزب الله اشتباكاتهما الأكثر دموية منذ 17 عاما".