حزب الله: مسؤول وحدة المسيرات لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال

أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله أن هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ادعوا ان العدو قام باغتيال من اسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية تارة اخرى.



ونفت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان، نفيا قاطعا هذا الادعاء الكاذب الذي لاصحة له على الاطلاق.



وأكّدت أن مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرض بتاتا لأي محاولة اغتيال كما ادعى العدو.