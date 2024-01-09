إضراب لموظفي ألعاب الميسر في كازينو لبنان

أعلنت نقابة موظفي ألعاب الميسر في كازينو لبنان الاضراب، "اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد اجتماعات عدة مع الادارة"، فتوقفوا مساء عن العمل وخرج جميع الموجودين في صالة الالعاب وجرى اقفالها.