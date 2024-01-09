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البطريرك ميناسيان إستقبل باسيل

أخبار لبنان
2024-01-09 | 16:25
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البطريرك ميناسيان إستقبل باسيل
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البطريرك ميناسيان إستقبل باسيل

إستقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس "التيار الوطني الحرّ"، النائب جبران باسيل في مقر البطريركية في الأشرفية، في حضور النائب البطريركي المونسينيور باتريك مراديان، الأب أرام ابراهاميان، الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

خلال اللقاء، قدّم باسيل التهانئ إلى البطريرك ميناسيان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنّياً له "أعياداً مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار".

ومن ثمّ تطرقا للأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها.

أخبار لبنان

ميناسيان

باسيل

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