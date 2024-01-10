بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله

يزور وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن للمرة الخامسة إسرائيل، لهدفين.



وأوضح أنّ هدفه الأوّل هو منع اتساع الحرب إقليميًا، أمّا الثاني، فهو تخفيف القتال، في غزة، أي السماح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة.



ولم ينجز بلينكن أي تفاهم في شأن الحدود الشمالية لإسرائيل، إذ أعلنت الأخيرة استمرار استهدافها لعناصر وشخصيات لـ"حزب الله".