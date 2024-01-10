افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات

أكّد النائب نعمة افرام، بعد زيارته النائب عبد الرحمن البزري، في صيدا، أنّه أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.



وقال: "أنا مؤمن أنّ المرحلة المقبلة ستقرر من هو رئيس الجمهورية."



وأوضح النائب عبد الرحمن البزري أنّ الهدف من هذه اللقاءات التشاورية إطلاق عجلة الاستحقاق الرئاسيّ.



وقال: "نعلم أنّ في الطائفة المارونية كفاءات كبيرة منها افرام."



وأضاف: "ما زلنا، في اللقاءات التشاورية، في مرحلة التنسيق ولم نصل إلى مرحلة الأسماء بعد ومصلحة الوطن تقتضي أن نتكاتف فيما بيننا."