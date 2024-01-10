فرع رئيسيّ جديد لشركة OMT في المنارة

أضافت شركة OMT إلى سلسلة فروعها الرئيسية فرعًا رئيسيًا جديدًا، في المنارة – بيروت، في القرب من النادي العسكريّ المركزيّ.



ويُتيح فرع المنارة للزبائن الاستفادة من خدمات OMT، طيلة أيّام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.



وتؤكّد شركة OMT، يومًا بعد يوم، التزامها بشعار "حدّك" عبر أكثر من 1،400 مركز منتشرين على الأراضي اللبنانية وعبر تطبيق OMT Pay، الذي يعكس بدوره الابتكار والتكنولوجيا، في القطاع الماليّ.