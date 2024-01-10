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ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-01-10 | 06:18
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ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحرص على أفضل العلاقات مع المانيا.
وشكر، في لقاء مع وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك، في السرايا، دعم المانيا للبنان على المستويات كافة.
وشدد على احترام لبنان القرارات الدولية بدءًا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم جنوب لبنان.
وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه".
وقال ميقاتي: "حان الوقت لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وبالتالي البدء بوقف إطلاق النار وإطلاق مسار دوليّ لحل نهائيّ وشامل على قاعدة الدولتين."
أمّا الوزيرة الالمانية، فشددت على أهمية تطبيق القرار الدوليّ الرقم 1701.
واستقبل ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة، في لبنان، يوانا فرونتسكا، التي وضعته في أجواء الاجتماع، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بين الأمين العام للامم المتحدة ومدراء ومسؤولي البرامج السياسية للأمم المتحدة، في العالم.
واطلعت فرونتسكا من الرئيس ميقاتي على مضمون رسالته الموجهة إلى الأمين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع، في الجنوب.
كما التقى ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، في لبنان، عمران ريزا، وبُحثت البرامج الانمائية وخطة الإنماء للعام2024, إضافة إلى الملفات الاقتصادية والمعيشية، التي تخص المواطنين اللبنانيين وتثبيت التعاون القائم بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية.
كما التقى الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
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