الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب

نقل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل إلى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو هواجس الحزب المتعلقة بتطورات الجنوب ونزوح الجنوبيين داخل لبنان وتركم قراهم.



وتطرّق الجميل في خلال لقائه ماغرو إلى مسألة المفاوضات غبر المباشرة القائمة بين الجانب الاسرائيلي وحزب الله عبر القنوات الدبلوماسية.