لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ

التقى وفد من كتلة اللقاء الديمقراطيّ النائب فيصل الصايغ بحضور كتلة "التوافق الوطنيّ".



بحث المجتمعون في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، رئاسة الجمهورية إضافة إلى رئاسة الأركان في الجيش اللبنانيّ والموازنة العامة.