علامة: لدمج الاقتراح عن اللجوء السوري مع القوانين الموجودة

أكّد النائب فادي علامة استعراض لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ثلاثة اقتراحات قوانين.



وأوضح، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، في المجلس النيابيّ، أنّ الاقتراح القانونيّ الأوّل يتعلق باللجوء السوريّ وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد ضمن القانون ماذا تستطيع الدولة اللبنانية أن تقوم به.



وقال: "نظرًا لان هناك اربعة قوانين مماثلة او قريبة له في لجنة الادارة والعدل ، اتُفق على تحويله إلى اللجان المشتركة ودمجه مع بقية القوانين الموجودة، ليكون بيد الحكومة اللبنانية قانون واضح يرمي إلى تنظيم الاقامة وترحيل اللاجئين السوريين المخالفين حسب المواد الموجودة في القانون."



وأضاف: "سيكون هناك وقت لمناقشته وإضافة تعديلات عليه ليكون هناك ورقة يستطيع من خلاله المجلس النيابيّ والحكومة التعاطي مع المعنيين في ملف اللجوء بطريقة قانونية ودستورية فعالة."



ولفت إلى الموضوعين اللذين بحثتهما اللجان، "فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة ومن خلالها لوزارة الخارجية ولهما علاقة برسوم القنصليات وتعديل الرسوم القنصلية."



وشدّد أنّ الاقتراح الاخر يتعلق باخضاع البضائع الاجنبية المستوردة للبنان لاثبات المنشأ وبُحثا وعُدّل عليهما "وسنستكمل بحثهما، في جلسات أخرى".