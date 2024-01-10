وزارة الأشغال: ورش المتعهدين تقوم بعملها ساحلًا وآليات مراكز جرف الثلوج مستعدة على الطرقات مع حلول المنخفض الجوي

وزارة الأشغال: ورش المتعهدين تقوم بعملها ساحلًا وآليات مراكز جرف الثلوج مستعدة على الطرقات مع حلول المنخفض الجوي



أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أن "الآليات والمعدات التابعة لورش متعهدي الوزارة تقوم حاليًا بعملها المتواصل في تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ولاسيما في كل النقاط الحمراء المشخصة منها، وذلك مع وصول المنخفض الجوي الحالي إلى لبنان صباح اليوم الأربعاء".



وأشار البيان إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد مجددًا أن توجيهاتها لورش المتعهدين، والتي يعاد التأكيد عليها باستمرار، بضرورة مواصلة أعمال هذه الورش في أماكنها المحددة مسبقًا، وذلك بشكل إستباقي ومتزامن ولاحق لأي عاصفة أو منخفض آتٍ إلى لبنان طيلة الموسم الحالي، مع التشديد مجددًا على ضرورة إبقاء تواجد آلياتها ومعداتها ليلًا ونهارًا في أماكن عملها، وأن تبقى على جهوزية تامة للتعامل مع أي طارىء قد يحدث أيضًا، وذلك كله يأتي في سياق حرص الوزارة على السلامة العامة والمرورية، وعدم حدوث أية مخاطر أو أضرار، وذلك مع توقع هطول الأمطار الغزيرة في فترات زمنية قصيرة".



ولفت إلى أنه "كما على الساحل، كذلك هو الحال في المناطق الجبلية، فمع بدء تساقط الثلوج خلال المنخفض الحالي، كانت آليات مراكز جرف الثلوج المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية تقف إستعدادًا على الطرقات للبدء بجرف الثلوج ومنع تراكمها عليها، وذلك منعًا لقطع المناطق والبلدات بعضها عن بعض".