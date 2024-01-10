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إعلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الإشتراك في منصة Bloomberg... هذا ما جاء فيه

إعلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الإشتراك في منصة Bloomberg... هذا ما جاء فيه





للإطلاع عليه، إضغط أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إعلامًا حول الإشتراك في منصة Bloomberg الإلكترونية للتدخل في سوق القطع.للإطلاع عليه، إضغط هنا