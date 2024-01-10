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لبنان ردّ على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن... ماذا جاء فيه؟

أخبار لبنان
2024-01-10 | 10:32
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لبنان ردّ على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن... ماذا جاء فيه؟
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لبنان ردّ على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن... ماذا جاء فيه؟

ردّ لبنان على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن، مؤكدا التزامه بالقوانين الدولية، كما قرار 1701، مشيراً الى خرق اسرائيل المتكرر لهذا القرار. 

واستغرب لبنان دعوة اسرائيل الى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الازرق واضطلاع قوات اليونيفل على بمسؤولياتها بكفاءة ، في حين استهدفت اسرائيل مركزا تابعا للجيش اللبناني في الجنوب. وطالب لبنان تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها في جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاجه من عتاد، بالتعاون مع اليونيفل، بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان.

واكد لبنان الحق بالدفاع عن النفس، وحرصه على خفض التصعيد. 

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