لاكروا يناقش الوضع الحالي على طول الخط الأزرق

اجتمع رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام جان بيير لاكروا اليوم مع ممثلي البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل لمناقشة الوضع الحالي على طول الخط الأزرق.



وقد شكر الحاضرين على دعمهم للبعثة، مؤكداً على أهمية التوصل الى التهدئة الكاملة من جميع الأطراف.