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المقاومة الإسلامية تحذّر: اسرائيل تتصل بالاهالي من أرقام لبنانية للإستعلام عن أفراد ومنازل

أخبار لبنان
2024-01-10 | 12:47
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المقاومة الإسلامية تحذّر: اسرائيل تتصل بالاهالي من أرقام لبنانية للإستعلام عن أفراد ومنازل
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المقاومة الإسلامية تحذّر: اسرائيل تتصل بالاهالي من أرقام لبنانية للإستعلام عن أفراد ومنازل

اعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، ان "العدو الاسرائيلي يستمر في البحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة وأماكن وجود مجاهديها في قرى الجنوب، خصوصاً بعد فقدانه قسماً كبيراً من فعالية أجهزة التنصت والتجسس المنصّبة في مواقعه الحدودية بسبب استهدافها وتدميرها من قبل المقاومة".

وفي هذا السياق، كشف أن اسرائيل تلجأ إلى الإتصال ببعض الاهالي من أرقام هواتف تبدو لبنانية، عبر الشبكتين الثابتة والخليوية، بهدف الإستعلام عن بعض الأفراد وأماكن وجودهم ووضعية بعض المنازل. وتنتحل في هذه الإتصالات صفات متعددة، تارة صفة مخافر تابعة لقوى الأمن الداخلي في مناطق الجنوب، وأخرى صفة مراكز للأمن العام اللبناني، وتارة ثالثة تنتحل صفة هيئات إغاثية تقدم المساعدات وغير ذلك. 

وتابع شارحاً: "يسعى المتصل، الذي يتحدث بلهجة لبنانية سليمة، إلى استقاء معلومات حول أفراد عائلة المُتّصَل به وأماكن وجودهم، أو معطيات مختلفة تتعلق بالمحيط، وذلك تحت ساتر إظهار الحرص والسعي إلى تقديم المساعدة. ويستغل العدو هذه المعلومات للتثبت من وضعية وجود الإخوة المجاهدين في بعض البيوت التي يعتزم استهدافها. نهيب بأهلنا الأعزاء عموماً،  وخصوصا أبناء القرى الأمامية عدم التجاوب مع المتصل في أية عملية استعلام تتعلق بالمحيط وحركة الأفراد فيه والمبادرة إلى قطع الإتصال فوراً، ثم المسارعة إلى إبلاغ الجهات المعنية دون تلكؤ". 

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