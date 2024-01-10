جنبلاط إستقبل سفيرة الأرجنتين

جنبلاط إستقبل سفيرة الأرجنتين

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو سفيرة الأرجنتين ماريا فرجينيا.



وتم خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المحلية والإقليمية.