تجمع "كلنا لبيروت": التطاول على مفتي الجمهورية يعد تجاوزًا للخطوط الحمر ولعبًا بالنار

تجمع "كلنا لبيروت": التطاول على مفتي الجمهورية يعد تجاوزًا للخطوط الحمر ولعبًا بالنار

عقد تجمع "كلنا لبيروت" إجتماعه الدوري مساء أمس برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وجرى البحث في الأوضاع السياسية والإقتصادية والتطورات الأمنية التي شهدتها البلاد في الأيام والساعات الأخيرة، خصوصًا تصعيد العدو الإسرائيلي لاعتداءاته على لبنان.



وتوقف المجتمعون عند المراجعة التي تقدم بها البعض أمام مجلس شورى الدولة لإبطال التمديد لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، فشددوا على أن هذه المراجعة لا يتوخى أصحابها مراعاة مصلحة دار الفتوى وشؤون الطائفة السنية بقدر ما يرمون عبرها إلى المساس بسمعة ومرجعية دار الفتوى وموقع سماحة المفتي دريان بما يمثلان على الصعيدين الإسلامي والوطني.



وحذر التجمع من أن التطاول على مفتي الجمهورية يعد تجاوزًا للخطوط الحمر ولعبًا بالنار، مؤكدًا أن المفتي دريان يمثل بمواقفه المعتدلة ضمانة وطنية وإسلامية كما يشكل خط الدفاع الأخير عن الطائفة السنية.



وتمنى على مجلس شورى الدولة أن يأخذ بالإعتبار الأهداف المريبة التي تقف وراء هذه المراجعة، وأن يتخذ القرار الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا التي تسمو فوق المصالح الفئوية والشخصية والكيدية.