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الجميل بعد استقبال الأب نصر: لحوار بين المعنين ينصف الأساتذة ويحافظ على إستمرارية المؤسسات التعليمية
أخبار لبنان
2024-01-11 | 03:35
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الجميل بعد استقبال الأب نصر: لحوار بين المعنين ينصف الأساتذة ويحافظ على إستمرارية المؤسسات التعليمية
الجميل بعد استقبال الأب نصر: لحوار بين المعنين ينصف الأساتذة ويحافظ على إستمرارية المؤسسات التعليمية
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مع وفد من إتحاد المدارس التربوية الخاصة في لبنان.
وتحور الإجتماع بشكل أساسي حول ملف تعويضات الأساتذة في التعليم الخاص، وحضره النائب الدكتور سليم الصايغ، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة ورئيس المجلس التربوي شليطا بو طانيوس، وتم البحث وتبادل وجهات النظر في القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا في هذا الصدد.
ولفت رئيس الكتائب إلى أهمية الحفاظ على أسس ومقومات إستمرار قطاع التعليم بجناحيه، أي إنصاف الأساتذة المتقاعدين في ظل تدني قيمة رواتبهم التقاعدية بفعل تدهور العملة اللبنانية والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان بالتوازي مع الحفاظ على قدرة المؤسسات التعليمية على الإستمرار.
واعتبر الجميل أن الطريق الأمثل للوصول إلى حل منصف يكون عبر لقاءات حوارية مكثفة بين كل الأطراف المعنيين بالموضوع من أساتذة ومؤسسات تربوية ولجان أهل تسمح بالتوصل إلى نتيجة ترضي الجميع.
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