الخارجية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

الخارجية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن "تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية ما يشكل خرقًا فاضحًا لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".



كما أعربت عن "تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس إحترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني".



وشكرت وزارة الخارجية والمغتربين لجنوب إفريقيا إتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة.