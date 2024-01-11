الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الأشغال ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست "تمديد العمل" بالقانون 464
أخبار لبنان
2024-01-11 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة الأشغال ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست "تمديد العمل" بالقانون 464
لجنة الأشغال ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست "تمديد العمل" بالقانون 464
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم.
وصدر عن اللجنة بيان لفت إلى أن "الجلسة خصصت لمناقشة إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية، واستمعت من مقدم إقتراح القانون النائب بلال عبد الله حول أسبابه الموجبه وأبرز مفاصله واطلعت على ملاحظات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان".
وأشار البيان إلى أنه "بعد التداول، تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية النواب: ندى البستاني حسين جشي، أديب عبد المسيح، أنطوان جشي وابراهيم منيمنة، مهمتها درس إقتراح القانون والتعديلات المقترحة على القانون رقم 462 قانون تنظيم قطاع الكهرباء".
كما درست اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 464 المتعلق بتمديد العمل بالقانون باستثناء الفنادق من بعض أحكام البناء واستمعت إلى أحد مقدمي إقتراح القانون النائب سليم عون حول أهمية إقراره وإنعكاسه على تنشيط السياحة وخلق فرص عمل.
وبعد الإستماع إلى رأي وزارة السياحة والتنظيم المدني، قررت اللجنة تشكيل لجنة تقنية تضم النواب وممثلين عن التنظيم المدني ووزارة السياحة لوضع بعض الضوابط ضمن إقتراح القانون.
أخبار لبنان
الأشغال
ناقشت
إقتراح
القانون
المتعلق
بشركات
توزيع
الطاقة
ودرست
"تمديد
العمل"
بالقانون
التالي
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
الخارجية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-08
وزير الأشغال: المطار "شغّال" وحصلت بعض الأضرار وتمّ حصرها والعمل على معالجة الأضرار بدأ ساعة حصول الضرر وما زال مستمرا
آخر الأخبار
2024-01-08
وزير الأشغال: المطار "شغّال" وحصلت بعض الأضرار وتمّ حصرها والعمل على معالجة الأضرار بدأ ساعة حصول الضرر وما زال مستمرا
0
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": طلبت من النائب جورج عدوان نسخة عن قانون الاعلام لوضعه على موقع الوزارة الالكتروني واستغرب امتناعه عن دعوتي للمشاركة بجلسة مناقشة القانون
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": طلبت من النائب جورج عدوان نسخة عن قانون الاعلام لوضعه على موقع الوزارة الالكتروني واستغرب امتناعه عن دعوتي للمشاركة بجلسة مناقشة القانون
0
صحف اليوم
2023-12-16
"لن نسكت"... مصادر تكتل لبنان القوي لـ"الجمهورية": ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية
صحف اليوم
2023-12-16
"لن نسكت"... مصادر تكتل لبنان القوي لـ"الجمهورية": ما حصل في مجلس النواب لا يتسّم بالقانونية
0
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة"
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:03
وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات
امن وقضاء
08:03
وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات
0
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
0
أخبار لبنان
07:43
حزب الله: استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين وإرتقاء شهيدين .. اعتداء صارخ
أخبار لبنان
07:43
حزب الله: استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين وإرتقاء شهيدين .. اعتداء صارخ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
0
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-01-09
هنية: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه
خبر عاجل
2024-01-09
هنية: الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع استرداد أسراه مطلقا إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه
0
منوعات
2024-01-05
حل سحري يعيد المناشف جديدة... إليكم المكوّن البسيط لتنفيذ هذه الحيلة!
منوعات
2024-01-05
حل سحري يعيد المناشف جديدة... إليكم المكوّن البسيط لتنفيذ هذه الحيلة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
0
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
0
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
2
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
3
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
4
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
5
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
6
منوعات
11:55
داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)
منوعات
11:55
داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)
7
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
8
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More