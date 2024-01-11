لجنة الأشغال ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست "تمديد العمل" بالقانون 464

لجنة الأشغال ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة ودرست "تمديد العمل" بالقانون 464



عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم.



وصدر عن اللجنة بيان لفت إلى أن "الجلسة خصصت لمناقشة إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية، واستمعت من مقدم إقتراح القانون النائب بلال عبد الله حول أسبابه الموجبه وأبرز مفاصله واطلعت على ملاحظات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان".



وأشار البيان إلى أنه "بعد التداول، تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية النواب: ندى البستاني حسين جشي، أديب عبد المسيح، أنطوان جشي وابراهيم منيمنة، مهمتها درس إقتراح القانون والتعديلات المقترحة على القانون رقم 462 قانون تنظيم قطاع الكهرباء".



كما درست اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 464 المتعلق بتمديد العمل بالقانون باستثناء الفنادق من بعض أحكام البناء واستمعت إلى أحد مقدمي إقتراح القانون النائب سليم عون حول أهمية إقراره وإنعكاسه على تنشيط السياحة وخلق فرص عمل.



وبعد الإستماع إلى رأي وزارة السياحة والتنظيم المدني، قررت اللجنة تشكيل لجنة تقنية تضم النواب وممثلين عن التنظيم المدني ووزارة السياحة لوضع بعض الضوابط ضمن إقتراح القانون.