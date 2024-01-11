سلام: قطاع التأمين حاجة إجتماعية

سلام: قطاع التأمين حاجة إجتماعية



عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في إطار التشاور والتعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة وجمعية شركات الضمان، مؤتمرًا صحافيًا في مقر الجمعية حضره رئيسها أسعد ميرزا ورؤساء مجالس إدارات شركات التأمين.



وقد أكد سلام "حسن التعاون بين الوزارة والجمعية"، منطلقًا من أن "القطاع الخاص معول عليه وخصوصًا قطاع التأمين الذي هو حاجة إجتماعية".



من جهته، أكد ميرزا "التعاون والتنسيق ما بين الجمعية والوزارة لما فيه مصلحة القطاع والمؤمن".