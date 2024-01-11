جنبلاط تابع الملفات التربوية مع الحلبي

استقبل رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي، في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بحضور أعضاء كتلة" اللقاء الديمقراطيّ".



وبحثوا في الملفات التربوية، لا سيما قضية الأساتذة المتفرغين، في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين، إضافة إلى التحديات، التي تواجه العام الدراسيّ.



واستقبل جنبلاط وفدًا من الأساتذة المتعاقدين،للتأكيد على متابعته لمطالبهم مع وزير التربية والمعنيين.



وجدد الدعوة إلى أن يشمل مَلف التفرغ المتعاقدين بعيدًا من التوازنات والانتماءات المذهبية والطائفية والحزبية وغيرها.