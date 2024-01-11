حزب الله: استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين وإرتقاء شهيدين .. اعتداء صارخ

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان ان " العدو الإسرائيلي استهدف قبل قليل مركزاً للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين ما أدىّ ‌‏إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المركز."وقالت "إنّ ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللبنانيين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى ‏والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدنا وشعبنا، واستمرار للسياسة الصهيونية العدوانية ‏التي ترتكز على القتل والإرهاب.‏"