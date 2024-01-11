الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة

أكد النائب وضاح الصادق أنّ تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة.



وأشار إلى أنه كان قد قدّم إخبارًا فيما خص حالة المطار إلى النيابة العامة التمييزية، منذ قرابة الثلاثة أشهر.