هوكشتاين: آمل أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها

أمل المبعوث الأميركيّ الخاص آموس هوكشتاين أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها، بين لبنان وإسرائيل.



وقال هوكشتاين للصحافيين، بعد اجتماعه بالمسؤولين: "آمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معًا، جميعًا على جانبي الحدود، إلى حلّ يسمح للناس، في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون والعودة إلى مستقبل أفضل."