الهيئة الصحية الإسلامية: مقتل اثنين في قصف إسرائيليّ

أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية مقتل اثنين من المنقذين التابعين لها وتدمير سيارة إسعاف، في هجوم إسرائيليّ على مركز للدفاع المدنيّ، في جنوب لبنان.



وأوضحت غرفة عمليات الدفاع المدنيّ في الهيئة الصحية الإسلامية استشهاد عنصرين، في بلدة حانين.



ولم يرد تعليق بعد، من الجيش الإسرائيليّ.