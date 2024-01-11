وصول السفيرة الاميركية جونسون إلى لبنان: حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة في مستقبل أكثر إشراقا

وصلت السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون إلى لبنان.



وقات جونسون لدى وصولها إلى لبنان :"إنه لشرف لي، وهو من دواعي سروري أن أعود إلى لبنان لقيادة السفارة الأميركية في بيروت حيث كنت قد عملت سابقًا من العام 2002 حتى العام 2004".



واعتبرت أن "هذا وقت صعب"، مؤكدة أنها "تقدر أهميّة التحديات التي يواجهها لبنان، وفي الوقت عينه، لديها إعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح".



وشددت السفيرة الاميركية على أن " الآن، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والازدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا".



والسفيرة جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت مؤخرًا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن.