سكاف من بكركي: أطلعت الراعي على المبادرة الجديدة التي أقوم بها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

شدد النائب غسان سكاف، أنه "علينا الاسراع وانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء حرب غزة لاننا لا نريد ان تفاجئنا الايام المقبلة بتطورات جديدة تعيد لبنان الى موقع الرهينة ونحن من دون رئيس وحكومة".



وأوضح سكاف من بكركي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن المبادرة التي يقوم بها اليوم هي تخفيض السقوف، معتبرا أنه "على كل الأطراف التحلي بشجاعة تخفيض السقوف، وبالطبع فإن الإختلاف بين المكونات اللبنانية في نظامنا الديمقراطي هو حالة صحية، ولكن عندما يصبح هذا الإختلاف من دون سقف تصبح هذه الحالة مرضية".



وردا على سؤال، قال سكاف: "لقد اطلعت البطريرك على المبادرة الجديدة التي اقوم بها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقا من مقاربة جديدة هي فرصة التوافق الأميركي - الإيراني والمحادثات السرية بينهما".