وقف العمل بالاجازة بركن عدد من الآليات داخل فسحة ضمن محطة الميناء بطرابلس

أصدر المدير العام ورئيس مجلس إدارة "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك" زياد نصر بيانا جاء فيه:



"نظراً لما أثير من مغالطات بشأن قيام الادارة بالاجازة بركن عدد من الآليات داخل فسحة ضمن محطة الميناء/طرابلس، يهمنا في هذا السياق أن نؤكد أن الإجازة التي منحتها الإدارة تتوافق مع الأصول المرعية الإجراء لديها وانطلاقاً من حرصها على ادارة الأملاك العائدة لها وفق ما تقتضيه الاصول.

إلّا أنه وبعد مراجعة الفعاليات الحريصة على مراعاةً هواجس المعترضين من أبناء المدينة وتلبية رغبتهم في تسليط الضوء على هذا المرفق الحيوي ضمن سياق فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤.

وبالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والنقل تم الاتفاق على وقف العمل بالإجازة الموقتة التي مُنِحت لإحدى الشركات لركن ١٥ شاحنة لغاية ٣١/ ١/ ٢٠٢٤".