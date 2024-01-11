باسيل: من يطّلع على جدول اعمال المجلس يفهم انّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس

من يطّلع على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً المؤلّف من اكثر بكثير من مئة بند، يفهم انّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس، لا بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما انّهم يسطون على صلاحيّاته لا بل يحكمون مكانه.
فهناك اولاً مسألة عدم نشر قانون وكأنه يحق لهم تجزئة صلاحيّة لصيقة بشخص الرئيس؛…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2024
من يطّلع على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً المؤلّف من اكثر بكثير من مئة بند، يفهم انّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس، لا بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما انّهم يسطون على صلاحيّاته لا بل يحكمون مكانه.
فهناك اولاً مسألة عدم نشر قانون وكأنه يحق لهم تجزئة صلاحيّة لصيقة بشخص الرئيس؛…