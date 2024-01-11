افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

حضر الملف التربوي في بكركي، في لقاءٍ جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب نعمة افرام والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر.



وترّق النائب افرام إلى قانون صندوق تعويضات المعلمين، معتبراً أنه فيه شوائب عدّة.