العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور

دشَّن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار برعاية وحضور قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنانBRIGADIER GENERAL GIOVANNI BRAFA MUSICORO ، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، مركز التدريب على الاطفاء في الأماكن المغلقة في مدينة صور وهو كناية عن 7 حاويات متلاصقة مكللة ببرج على رأسها وهي مقدمة من قبل الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفيل، وثبتت على أرض ملاصقة لمركز صور الإقليمي والعضوي مقدمة من قبل إتحاد بلديات صور.



وقد حضر حفل التدشين إلى جانب العميد خطار، النائب الدكتورة عناية عز الدين، النائب علي خريس ، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس، قائمقام صور بالوكالة الاستاذ محمد جفال، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، مسؤول حركة أمل في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل على رأس وفد، مأمور نفوس صور السيدة مريم حيدر، القادة والضباط العسكريين والأمنيين، مدراء المستشفيات، رجال الدين، ممثلين عن أجهزة الإغاثة (جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، الصليب الأحمر، الدفاع المدني الفلسطيني، المستجيب الأول في هيئة إدارة الكوارث/صور) رؤساء بلديات القرى المجاورة ، المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية ، وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.



واستهل الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والإيطالي ونشيد قوات الطوارئ الدولية(اليونيفيل)، ومن ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق كلمة، تلتها كلمة مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومن ثمّ كلمة قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنانBRIGADIER GENERAL GIOVANNI BRAFA MUSICORO. وقد تبادل العميد خطار والجنرال BRAFA MUSICORO الدروع التذكارية.