الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور

أخبار لبنان
2024-01-11 | 14:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
العميد خطار دشّن مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في صور

دشَّن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار برعاية وحضور قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنانBRIGADIER GENERAL GIOVANNI BRAFA MUSICORO ، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً،  مركز التدريب على الاطفاء في الأماكن المغلقة في مدينة صور وهو كناية عن 7 حاويات متلاصقة مكللة ببرج على رأسها وهي مقدمة  من قبل الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفيل، وثبتت على أرض ملاصقة لمركز صور الإقليمي والعضوي مقدمة من قبل إتحاد بلديات صور.

 وقد حضر حفل التدشين إلى جانب العميد خطار، النائب الدكتورة عناية عز الدين، النائب علي خريس ، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس،  قائمقام صور بالوكالة الاستاذ محمد جفال، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، مسؤول حركة أمل في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل على رأس وفد، مأمور نفوس صور السيدة مريم حيدر، القادة والضباط العسكريين والأمنيين، مدراء المستشفيات، رجال الدين، ممثلين عن أجهزة الإغاثة (جمعية  كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، الصليب الأحمر، الدفاع المدني الفلسطيني، المستجيب الأول في هيئة إدارة الكوارث/صور)  رؤساء بلديات القرى المجاورة ، المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية ، وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.

واستهل الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والإيطالي ونشيد قوات الطوارئ الدولية(اليونيفيل)، ومن ثم ألقى رئيس إتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق كلمة، تلتها كلمة مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومن ثمّ  كلمة قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنانBRIGADIER GENERAL GIOVANNI BRAFA MUSICORO. وقد تبادل العميد خطار والجنرال BRAFA MUSICORO الدروع التذكارية. 
 

أخبار لبنان

التدريب

اطفاء

الحرائق

الأماكن

المغلقة

LBCI التالي
تجمع "كلنا لبيروت": التطاول على مفتي الجمهورية يعد تجاوزًا للخطوط الحمر ولعبًا بالنار
مصادر وزارية لـ "الجمهورية": تريّث في طرح ملف التعيينات العسكرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-23

قرر أن يواجه رهاب الأماكن المغلقة... نعش شفاف وكاميرات و7 أيام مرعبة: إليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:46

المقاومة الإسلامية:‏ استهداف ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ رداً على ‏الإعتداءات الصهيونية على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:43

حزب الله: استهداف العدو مركز الهيئة الصحية في حانين وإرتقاء شهيدين .. اعتداء صارخ

LBCI
آخر الأخبار
07:42

العلاقات الإعلامية في حزب الله تندّد باستهداف الجيش الإسرائيليّ مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين وتؤكّد مقتل شهيدين وسقوط عدد من الجرحى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟

LBCI
امن وقضاء
13:12

لبنان يفنّد الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 في متن شكوى لمجلس الامن

LBCI
امن وقضاء
13:11

توقيف أشخاص لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة حقل العزيمة – الضنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-10

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-08

مدرب رياضي يشرح سر تعلّق النساء بالمدربين...ولهذا السبب ترغبن بإقامة علاقة حميمة معهم!

LBCI
أخبار دولية
10:57

الحوثي يتوعّد الأميركيين بردّ أكبر في حال مهاجمة اليمن

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-07

شكران مرتجى تجهش بالبكاء...وهذا ما يجعلها تشعر بالوحدة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جرذان الأنفاق: من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة

LBCI
أخبار دولية
13:07

مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:58

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور

LBCI
فنّ
05:18

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

LBCI
منوعات
09:18

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
فنّ
05:20

رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:10

برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟

LBCI
فنّ
05:30

اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!

LBCI
صحة وتغذية
04:20

إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

LBCI
فنّ
08:47

السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More