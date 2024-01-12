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"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر في غزة

أخبار لبنان
2024-01-12 | 00:13
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&quot;حزب الله&quot;: العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر في غزة
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"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر في غزة

دان "حزب الله" في بيان "العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة.‏"

 
وقال "إن العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومدّه بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه واجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة."
 
‏ 
واضاف "إننا إذ نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة، نُؤكد أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة.‏"
 

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