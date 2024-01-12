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"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر في غزة
أخبار لبنان
2024-01-12 | 00:13
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"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر في غزة
دان "حزب الله" في بيان "العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته وعلى شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى الوسائل والإمكانات المتاحة."
وقال "إن العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على دعمه ومدّه بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه واجرامه والاعتداء على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة."
واضاف "إننا إذ نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة، نُؤكد أن هذا العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن نفسه وعلى مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة والعادلة."
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