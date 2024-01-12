جعجع التقى وفد "الأحرار"... وتشديد على ضرورة وقف الحرب والذهاب إلى التطبيق الفوري للقرار 1701

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفد حزب الوطنيين الأحرار ضمّ رئيس الحزب كميل دوري شمعون، أمين الداخلية كميل جوزف شمعون، أمين الخارجية جورجي عريضة، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.



وكانت مناسبة تداول خلالها المجتمعون في المستجدات السياسية ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة إلى جانب الوضع الخطير في الجنوب اللبناني حيث تم التشديد على ضرورة وقف الحرب والذهاب إلى التطبيق الفوريّ والفعليّ للقرار الدولي 1701.