مياه الجنوب : توقف التغذية في الدوائر كافة بسبب انقطاع خط الخدمات الكهربائي

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى مشتركيها انه" بسبب اعطال طارئة على محطة التحويل الكهربائي في المصيلح، والتي تزود محطة آبار تفاحتا بالتيار الكهربائي توقف ضخ المياه للقرى والبلدات المستفيدة، كما وتحيط المؤسسة مشتركيها في كافة دوائر المياه التابعة لها، علماً، بتوقف التغذية بالمياه بسبب انقطاع خط الخدمات العامة الكهربائي، والانقطاع العام للكهرباء والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".



وتمنت المؤسسة على المشتركين " ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد".