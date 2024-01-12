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بارود: صدور قرار بدعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يساعد في الذهاب الى محاكمة الافراد
أخبار لبنان
2024-01-12 | 04:35
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بارود: صدور قرار بدعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يساعد في الذهاب الى محاكمة الافراد
رأى الوزير السابق زياد بارود أن صدور القرار في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد اسرائيل أمام محمكمة العدل الدولية، قد يساعد في الذهاب الى محاكمة اخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي محاكمة الافراد.
ولفت بارود في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن هناك عددا من القرارات التي صدرت ولم يتم تطبيقها بشكل كامل، مشيراً الى أن مسار الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يستغرق اسابيع أو اشهر او سنوات وأنه لا يمكن توقع نتائج سريعة.
وأشار الى أنه مجرّد تقديم الدعوى خطوة أولى جيّدة وأن المسار قد يكون بأهمية القرار.
وشدّد بارود على أن عدم التزام اسرائيل بتطبيق القرار لا يلغي أهميته وضرورة صدوره، لافتاً الى الوقع المعنوي الهائل لهذا القرار.
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