الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
أخبار لبنان
2024-01-12 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
2
min
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
حمادة للـLBCI: هناك حرب عالمية موزعة على حروب اقليمية مصغرة
شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة على الحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار في منع انعقاد المجلس النيابي ولا الغياب عن الحضور الى المجلس". وقال: "نحن لم نغب يوما عن المجلس النيابي وكل مرة صوتنا لشخص وتصويتنا لشخص لا يعني أنه عداء للشخص الثاني".
وتحّدث حمادة عن الدعوة التي وجّهها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى العشاء يوم الاثنين، موضحا أن "الدعوة ليست لسليمان فرنجية مرشح الرئاسة انما دعوة لسليمان فرنجية الزعيم الشمالي رئيس تيار المردة".
وأشار الى أن العشاء هو من ضمن الخطوات التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي لحلحلة مجموعة قصص.
وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "هناك عشوات آخرى آتية مع فرقاء آخرين".
من جهة أخرى، رأى حمادة أن دينامية الحرب الدائرة تغلبت على كل مساعي التهدئة، مشيرا الى أن كل الزيارات الأميركية والفرنسية والألمانية وغيرها هي "رفع تكليف".
وأشار الى أن اسرائيل مستمرّة بخطة تدمير غزة وتحقيق أهداف معيّنة فيها والأهداف تُعدّل لأن اسرائيل لم تستطع تحرير الرهائن بالطرق العسكرية ولم تستطع أيضا تصفية "حماس".
ولفت الى أن اسرائيل تكبّدت خسائر لم يسبق لها مثيل في تاريخ حروبها المتتالية على العرب.
ورأى أن النزاع العربي الاسرائيلي لم يتّسع يوما ليشمل كل هذه الساحات ومن الواضح أن هناك حربا حقيقية ايرانية - أميركية.
وقال: "الجبهة الحامية الوحيدة على حدود فلسطين هي لبنان الذي كان مفترضا أن يكون آخر بلد مساند عسكريا وأول بلد مساند بالسياسة والدبلوماسية والإعلام للقضية الفلسطينية وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر".
ولفت الى أنه "أينما نظرنا هناك حرب عالمية موزعة على حروب اقليمية مصغرة".
أخبار لبنان
مروان حمادة
رئيس للجمهورية
وليد جنبلاط
سليمان فرنجية
الحرب
غزة
التالي
قوى الأمن: لتجنّب سلوك الطّرقات التي تتشكل عليها السيول وللقيادة بحذر
مياه الجنوب : توقف التغذية في الدوائر كافة بسبب انقطاع خط الخدمات الكهربائي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-24
وليد جنبلاط: علينا أن نتوقع في حال بدأ الهجوم التدريجي على غزة أنه قد يرتدّ الى الداخل اللبناني وعلينا ألا نُستدرج الى الحرب
آخر الأخبار
2023-10-24
وليد جنبلاط: علينا أن نتوقع في حال بدأ الهجوم التدريجي على غزة أنه قد يرتدّ الى الداخل اللبناني وعلينا ألا نُستدرج الى الحرب
0
آخر الأخبار
03:28
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
آخر الأخبار
03:28
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
0
آخر الأخبار
03:08
النائب مروان حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة وكل الزيارات الأميركية والفرنسية والألمانية وغيرها هي "رفع تكليف"
آخر الأخبار
03:08
النائب مروان حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة وكل الزيارات الأميركية والفرنسية والألمانية وغيرها هي "رفع تكليف"
0
آخر الأخبار
12:43
وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطريّ: لم يُبحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب
آخر الأخبار
12:43
وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطريّ: لم يُبحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:54
قائد الجيش استقبل لامي
أخبار لبنان
08:54
قائد الجيش استقبل لامي
0
أخبار لبنان
08:43
لامي في لقاء مع بري: لتطبيق القرار الأمميّ 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد
أخبار لبنان
08:43
لامي في لقاء مع بري: لتطبيق القرار الأمميّ 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:23
تضامنا مع غزة... مسيحيو الأردن يحيون عيد "الغطاس" بصمت
أخبار دولية
08:23
تضامنا مع غزة... مسيحيو الأردن يحيون عيد "الغطاس" بصمت
0
صحف اليوم
00:50
هوكشتين حمل ملفاً كبيراً لم يعرضه على المسؤولين الرسميين (الأخبار)
صحف اليوم
00:50
هوكشتين حمل ملفاً كبيراً لم يعرضه على المسؤولين الرسميين (الأخبار)
0
امن وقضاء
13:11
توقيف أشخاص لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة حقل العزيمة – الضنية
امن وقضاء
13:11
توقيف أشخاص لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد في منطقة حقل العزيمة – الضنية
0
أخبار لبنان
00:13
"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر في غزة
أخبار لبنان
00:13
"حزب الله": العدوان الأميركي يُؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!
تقارير نشرة الاخبار
08:12
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها
تقارير نشرة الاخبار
08:07
نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
0
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
0
أخبار لبنان
05:30
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح
أخبار لبنان
05:30
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح
0
أخبار لبنان
03:58
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
أخبار لبنان
03:58
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
0
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
2
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
3
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
4
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
6
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
7
اقتصاد
02:07
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:07
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
8
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More