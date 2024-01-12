المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.