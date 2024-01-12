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مستخدمو مستشفى الشهيد رفيق الحريري علقوا إضرابهم
أخبار لبنان
2024-01-12 | 06:03
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مستخدمو مستشفى الشهيد رفيق الحريري علقوا إضرابهم
أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي "تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأ العاملون بتنفيذه منذ أيام عدة، وعودة العمل إلى وضعه الطبيعي السابق، بعد التأكد من بدء تحويل رواتب الشهر المنصرم إلى حسابات الموظفين في المصارف المعتمدة".
وقالت في بيان اليوم: "نعلم الزملاء بأننا سنبقي على اجتماعاتنا كلجنة موظفين مفتوحة لمتابعة رواتب الشهر المقبل مع المعنيين داخل وخارج المستشفى لكي لا نقع مجددا في المحظور، والملفات التي تتوجب معالجتها لكي لا يستمر الإستنزاف الحاصل المدمر للمستشفى الذي يستدعي تدخل المعنيين كافة من أعلى المستويات، حيث سيكون لنا مبادرات تصحيحية عدة يتم العمل عليها لنعلن عنها فور جهوزيتها.
وأضافت: "في النهاية، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لكل من تعاون وسعى معنا لتصحيح الوضع، بدءا من رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة أسمر، الوزير الدكتور فراس أبيض الذي نناشده لاستكمال ما بدأه عبر تدخله لتصحيح الخلل المالي والإداري الحاصل، الزملاء والأصدقاء الذين تابعوا من داخل وخارج المستشفى بالتنسيق مع لجنة الموظفين. طبعا يبقى الشكر موصولا لكل الزملاء الشرفاء الذين لم يتوانوا عن تقديم كل المطلوب بتفان رغم الضائقة المادية التي نمر بها لكافة المرضى المقيمين داخل المستشفى ومرضى العلاج النهاري وغسيل الكلى وغيرهم".
أخبار لبنان
مستشفى الشهيد رفيق الحريري
إضراب
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